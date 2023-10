© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci dev'essere uno Stato palestinese, è la linea che la Francia continua a difendere. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, in un discorso rivolto alla nazione. Non possiamo rassegnarci "a una guerra senza fine", ha dichiarato il capo dello Stato, sottolineando l'esistenza di possibili "condizioni per una pace duratura". (Frp)