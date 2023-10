Ue: Commissione apre indagine su X per presunta disinformazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi della Commissione hanno la facoltà di richiedere ulteriori informazioni a X per verificare la corretta applicazione della legge. X dovrà fornire le informazioni richieste ai servizi della Commissione entro il 18 ottobre 2023 per quanto riguarda le domande relative all'attivazione e al funzionamento del protocollo di risposta alle crisi di X, ed entro il 31 ottobre 2023 per le altre domande. Sulla base della valutazione delle risposte, la Commissione valuterà le fasi successive. Ciò potrebbe comportare l'avvio formale di un procedimento ai sensi dell'articolo 66 della Dsa. Ai sensi dell'articolo 74, comma 2, della Dsa, la Commissione può imporre ammende per informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, in risposta a una richiesta di informazioni. In caso di mancata risposta entro il termine, la Commissione può decidere di richiedere le informazioni con una decisione. In questo caso, la mancata risposta entro la scadenza potrebbe comportare l'imposizione di alcune sanzioni. (Beb)