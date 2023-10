© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha incontrato Bernard Mensah, il presidente delle attività internazionali di Bank of America in occasione degli incontri del Fmi, del G7 e del G20 a Marrakech. Lo scrive il ministero dell’Economia su X, spiegando che Giorgetti e Mensah “si sono concentrati sulla situazione economica mondiale e sull'importanza della crescita per combattere l'inflazione”. (Rin)