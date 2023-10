Libano: premier Miqati, presenteremo protesta contro Israele a Consiglio sicurezza Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano presenterà una protesta contro Israele al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per "le violazioni commesse negli ultimi giorni nel sud del Paese". Queste le parole del primo ministro uscente, Najib Miqati, al termine della riunione odierna del Consiglio dei ministri, dedicata al conflitto in corso in Israele e nei Territori palestinesi, alle ripercussioni sul Libano e anche alla questione dei rifugiati siriani. "Il Libano è nell'occhio del ciclone", ha detto Miqati, dichiarandosi "profondamente preoccupato per quanto sta accadendo al confine meridionale, che è il risultato delle ripetute provocazioni israeliane e delle ricorrenti violazioni israeliane della risoluzione 1701 delle Nazioni Unite". (Lib)