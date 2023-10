Cultura: Giornate Fai, omaggi a Calvino e per i bimbi "Una notte a teatro", gli eventi a Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue fino al 19 novembre il "Festival delle passeggiate, solo camminando torneremo a innamorarci", la manifestazione proposta da Dominio Pubblico che abiterà tre quartieri del Municipio Roma VIII: Valco San Paolo, Montagnola e Tor Marancia, da un'idea di Tiziano Panici e della poetessa e cantautrice Giulia Ananìa. Variegati gli appuntamenti proposti da Patrimonio in Comune, il programma rivolto a tutti, per conoscere attraverso visite, itinerari e incontri, il patrimonio culturale della città. Nella Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone si svolgerà questa sera il concerto inaugurale della nuova stagione sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con repliche il 13 ottobre e il 14 ottobre alle 18. A salire sul podio di Orchestra e Coro della stessa Accademia, sarà l'ungherese Iván Fischer per dirigere la Trilogia romana (Pini di Roma, Fontane di Roma e Feste romane) di Ottorino Respighi oltre a O Roma Nobilis e Dall'Alma Roma di Franz Liszt. (segue) (Rer)