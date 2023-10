Cultura: Giornate Fai, omaggi a Calvino e per i bimbi "Una notte a teatro", gli eventi a Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La serata di inaugurazione, dedicata a Roma, sarà accompagnata da un viaggio per immagini – in anteprima assoluta – ideato dal video artista ravennate Yuri Ancarani, ispirato proprio dalla musica dei poemi sinfonici di Respighi. Nell'ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali apre il 16 ottobre al 18 febbraio 2024, presso le sale del piano terra di Palazzo dei Conservatori dei Musei Capitolini, della nuova mostra documentaria "I sommersi. Roma, 16 ottobre 1943" che ricostruisce, in occasione dell'80mo anniversario del rastrellamento degli ebrei a Roma, le storie delle donne, degli uomini e dei moltissimi bambini che da quella tragica giornata furono letteralmente sommersi e a cui si vuole restituire un'identità e un riconoscimento proprio attraverso il ricordo. (segue) (Rer)