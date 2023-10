Cultura: Giornate Fai, omaggi a Calvino e per i bimbi "Una notte a teatro", gli eventi a Roma (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le attività dedicate ai più piccoli: Una notte a teatro, iniziativa con cui la Fondazione Capitolina - in collaborazione con Agesci Lazio - apre nella notte tra sabato 14 e domenica 15 ottobre le sue porte a giovani visitatori: un'esperienza unica e originale, rivolta a bambini tra gli 8 e i 12 anni d'età, che potranno vivere il Teatro Costanzi una serata e una mattinata alla scoperta dei tanto segreti dell'Opera. Infine al Planetario di Roma sono in programma gli spettacoli: Girotondo tra i Pianeti, 14 ottobre alle 12, in cui la sala del Planetario diventa un'immaginaria rampa di lancio verso i pianeti del sistema solare; e poi ancora Vita da stella con il Dottor Stellarium, 15 ottobre alle 12, nel quale, accompagnati da Gabriele Catanzaro nei panni dello stravagante Dottor Stellarium, si cercheranno le stelle negli angoli della galassia, scoprendo i loro colori e le loro dimensioni, fino a riconoscere anche le ultime fasi della loro vita; e ancora domenica Accade tra le stelle durante il quale, accompagnati sempre dal Dottor Stellarium, si andrà alla scoperta di tutto quello che si muove tra le stelle di notte e di giorno, come pianeti, satelliti, comete e asteroidi. (Rer)