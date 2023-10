Medio Oriente: Casa Bianca, bilancio dei cittadini Usa morti è salito a 27 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio dei cittadini statunitensi morti a seguito dell’attacco sferrato sabato scorso contro Israele dal movimento palestinese islamista di Hamas è salito a 27 persone. Lo ha confermato il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. Allo stesso tempo, il bilancio dei cittadini che rimangono dispersi è stato aggiornato a 14 persone. (Was)