Medio Oriente: Amar, richiesta Sala di partecipare, ma avrebbe ricevuto fischi

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, "mi ha chiesto se poteva venire a parlare" oggi al presidio organizzato al fianco del popolo di Israele. "Gli ho detto di sì, ma che se non avesse rivisto le sue posizioni, probabilmente avrebbe ricevuto gli stessi fischi ricevuti da Macron sotto la Torre Eiffel qualche giorno fa. Ha cambiato idea e non è venuto, ma sia chiaro che io gli avevo detto che poteva parlare come tutti i politici". Lo ha detto Emanuel Segre Amar, il Presidente dell'Associazione Gruppo Sionistico Piemontese, intervenendo sul palco, seguito da un lungo applauso e fischi nei confronti del sindaco Sala, in occasione del presidio in solidarietà al popolo israeliano, in corso oggi a Milano. (Rem)