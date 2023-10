Algeria: via libera a import carne di pollo dal Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Brasile ha reso noto che le autorità sanitarie dell'Algeria hanno concesso il via libera all'importazione di carne di pollo. Algeri, si legge in una nota "ha esaminato i certificati e le verifiche che hanno provato la presenza requisiti fitosanitari per l'importazione del prodotto nazionale. L'apertura al mercato algerino è il risultato di un lavoro integrato tra i ministeri dell'Agricoltura e degli Esteri. Il Brasile è il secondo produttore di carne di pollo al mondo e il più grande esportatore destinando al mercato estero il 36 per cento della produzione nazionale. Nei primi otto mesi del 2023 le esportazioni brasiliane del prodotto un fatturato di 6,73 miliardi di dollari, una cifra superiore del 5,5 per cento rispetto al totale raggiunto nello stesso periodo del 2022. Lo scorso anno, il Brasile ha esportato 4,6 milioni di tonnellate verso 170 paesi, per un giro d'affari di 9,52 miliardi di dollari. I principali mercati di importazione della carne di pollo brasiliana sono Cina, Giappone, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita.(Brb)