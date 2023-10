Corruzione: Chinnici (FI), all'Ue costa 120 miliardi all'anno, puntare su prevenzione e cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di 120 miliardi di euro il costo annuo della corruzione sull'economia dell'Unione europea. Con queste parole l'europarlamentare di Forza Italia, Caterina Chinnici, dinnanzi alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo. "Le conseguenze e l’impatto della corruzione sono molteplici, e gravi. Se in passato, in assenza di regole sull’equilibrio dei bilanci pubblici, la corruzione si traduceva in un incremento - dannoso - della spesa pubblica, oggi essa provoca anzitutto una riduzione della qualità e della quantità dei servizi offerti ai cittadini, aggravando così le diseguaglianze. Mina inoltre la fiducia di cittadini e imprese nelle istituzioni, compromettendone la credibilità ed indebolendole; e ostacola la sana crescita economica", ha detto Chinnici nel suo intervento. "Prevenzione, repressione e, terza componente fondamentale in una realtà in cui i fenomeni criminali - inclusa la corruzione - non conoscono confini di sorta, la cooperazione", ha affermato l'europarlamentare indicando la strada da seguire per contrastare questo fenomeno, tre aspetti cui si aggiunge la sensibilizzazione. Proprio per questo motivo, ha concluso Chinnici, "Ho proposto che nelle scuole si tengano corsi di educazione alla pubblica integrità". (Beb)