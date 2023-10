Medio Oriente: Casa Bianca, da domani voli charter per evacuare i cittadini Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti organizzeranno voli charter per evacuare i propri cittadini da Israele, dopo l’attacco sferrato sabato scorso dal movimento palestinese islamista di Hamas, a partire da domani. Lo ha confermato il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Siamo consapevoli della disponibilità limitata di voli commerciali per lasciare Israele, che si accompagna ad una crescente domanda da parte dei cittadini Usa che ancora si trovano nella regione: per questo, da domani il governo federale organizzerà voli charter verso destinazioni europee”, ha detto, aggiungendo che le autorità statunitensi stanno “ancora lavorando ai dettagli”. (Was)