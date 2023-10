Salario minimo: Cnel a Boccia, “con parere a governo assolve a suo compito costituzionale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ufficio stampa del Cnel precisa che “il Cnel, così come determinato dall’art. 99 della Costituzione, ha tra le sue funzioni quella di fornire osservazioni e proposte al governo, che poi deciderà secondo le proprie competenze istituzionali. Dal 2011 è previsto che in Assemblea si decida a maggioranza, poiché vi sono rappresentati gli interessi dei corpi intermedi nelle loro varie articolazioni. Corpi intermedi che dopo il necessario confronto ricercano la posizione più condivisa possibile. A chi, come l’on. Boccia, paventa scarsa autonomia del Cnel, si ricorda che i componenti sono nominati dalle diverse associazioni datoriali e di rappresentanza dei lavoratori e non dal governo. Inoltre, tra gli esperti solo 2 sono indicati dalla Presidenza del Consiglio, mentre gli altri otto dalla Presidenza della Repubblica, oltre ai sei rappresentanti del Terzo Settore”. “Il rischio di essere la ‘cinghia di trasmissione’ del governo, come sostiene l'on. Boccia, semplicemente non sussiste, proprio a partire dalla stessa composizione del Cnel”, conclude l’ufficio stampa. (Com)