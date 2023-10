Medio Oriente: Libano, indette mobilitazioni a sostegno di palestinesi da Hamas e Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista palestinese Hamas ha indetto una mobilitazione generale per domani, 13 ottobre, in Libano, in particolare nei campi profughi palestinesi, a sostegno della Striscia di Gaza. Lo ha riferito il quotidiano "L'Orient Le Jour", secondo cui anche il partito sciita libanese filo-iraniano Hezbollah ha indetto una "manifestazione di solidarietà con la Palestina", con diversi punti di raccolta allestiti in varie parti del Paese. (Lib)