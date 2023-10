Medio Oriente: Santanchè, bandiera Israele con quella della pace, Sala si vergogni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono orgogliosa di essere qui in questa piazza, mi appello a tutti gli italiani, oggi non si possono più avere ambiguità. Devo dire al primo cittadino Sala che si deve vergognare di mettere la bandiera della pace con vicino bandiera di Israele, oggi la bandiera della pace è una sola: quella di Israele". Lo ha detto Daniela Santanchè, Ministro del turismo, intervenendo sul palco in occasione del presidio in solidarietà al popolo israeliano, in corso oggi a Milano. Il sindaco Sala "si deve vergognare di più, perché oggi ha attaccato un membro della Comunità ebraica: chi strumentalizza sono gli altri" ha continuato Santanchè. "Dobbiamo avere il coraggio, oggi è il momento delle decisioni, delle scelte" ha concluso. (Rem)