© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato oggi pomeriggio al Campidoglio (Terrazza Caffarelli) per partecipare al ricevimento di benvenuto dei delegati presenti alla XI edizione della Conferenza Italia-America Latina e Caraibi organizzato dal ministero Affari esteri in collaborazione con il Comitato promotore per la candidatura di Roma Expo 2030. (Com)