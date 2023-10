Medio Oriente: Casa Bianca, i fondi iraniani scongelati non sono stati spesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sei miliardi di dollari di fondi iraniani precedentemente scongelati dal governo federale Usa, nel quadro del recente scambio di prigionieri con Teheran, non sono stati spesi, e si trovano ancora in Qatar. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Non abbiamo alcun aggiornamento da dare in merito: voglio ribadire che il regime iraniano non avrebbe avuto comunque accesso ad un solo centesimo”, ha detto, ricordando che i soldi sarebbero stati forniti a terze parti per dare assistenza umanitaria alla popolazione. (Was)