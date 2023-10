Tunisia: oggi a Tunisi una manifestazione a sostegno dei palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una manifestazione a sostegno dei palestinesi e del popolo di Gaza si è tenuta oggi a Tunisi, capitale della Tunisia, in seguito all'escalation di violenza degli ultimi giorni in Israele e nei Territori palestinesi. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Tap". La marcia, organizzata dall'Unione tunisina generale del lavoro (Ugtt) e altri gruppi, è partita dalla sede dell'Ugtt in via Habib Bourguiba, a Tunisi, dove sono state issate le bandiere palestinesi. I dimostranti hanno condannato "il silenzio degli arabi sui massacri del popolo palestinese", chiedendo di criminalizzare qualsiasi potenziale normalizzazione con Israele, anche attraverso canali non ufficiali. (Tut)