Arabia Saudita: Tajani, Regno ha ruolo cruciale in Medio Oriente

- Il ruolo dell'Arabia Saudita è cruciale in Medio Oriente. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su X (ex Twitter). Con il ministro saudita degli Esteri, Faisal bin Farhan, "ho discusso di come evitare l'allargamento del conflitto alla regione e della necessità del rilascio dei prigionieri", ha aggiunto il ministro, sottolineando: "L'Italia sostiene il diritto di Israele alla difesa e continua a lavorare coi partner per una de-escalation". (Res)