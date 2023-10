Medio Oriente: Scavuzzo, prendere posizioni per non avere ambiguità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualche critica non è mancata devo dire però che ho appena finito di ascoltare Emanuele Fiano che ha dato voce a quello che pensiamo in moltissimi sia all'interno del Partito Democratico, sia in un centrosinistra maturo che affronta questi momenti che sono evidentemente di tensione senza perdere la bussola". Lo ha detto la vice sindaco di Milano Anna Scavuzzo a margine della manifestazione in solidarietà a Israele in corso a Milano. "Quindi evidentemente sa riconoscere le posizioni che è necessario prendere proprio per non avere ambiguità", ha concluso. (Rem)