Lombardia: a Palazzo Pirelli la mostra sul Centenario dell'Aeronautica Militare (3)

"Nel settore aerospaziale abbiamo un grande passato su cui noi italiani sappiamo costruire il futuro – ha sottolineato Federico Romani -. Per fare questo abbiamo bisogno di tecnologia, ma soprattutto di capacità di analisi e previsione. Consolidare la capacità aerospaziale del nostro Paese significa creare una cornice di sicurezza stabile per il nostro sistema democratico. Perché, se non esiste sicurezza non possono esserci democrazia, libertà e pace". La storia, le capacità e le tradizioni dell'Aeronautica Militare trovano posto in un'esposizione che ha lo scopo di avvicinare sempre più l'Arma Azzurra ai cittadini, ripercorrendo la storia e mettendo in luce gli eventi più significativi che ne hanno caratterizzato questo lungo periodo. L'allestimento espositivo ripercorre, attraverso pannelli tematici e infografiche, gli eventi storici selezionati nel vasto repertorio della storia dell'Arma Azzurra: alcune tavole grafiche, abbinate ai modellini dei velivoli, permettono di apprezzare il notevole progresso tecnologico che l'Aeronautica Militare ha vissuto nel primo secolo di vita. L'esposizione si completa con un settore dedicato a uniformi ed equipaggiamenti che intende raccontare come le fogge, i tessuti, i colori e le finiture si siano modificati nel tempo per consentire al personale di ogni ruolo e grado di assolvere al meglio i propri compiti operativi e tecnico-logistici.