Medio Oriente: presidente francese Macron, "restiamo uniti" in questo momento di crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha lanciato un appello ai suo concittadini affinché restino "uniti" in questo momento di crisi dopo l'aggressione del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele. La Repubblica francese sarà "impietosa con tutti i portatori di odio", ha promesso Macron durante un video-messaggio rivolto alla nazione. In questi ultimi giorni, in Francia si sono verificati più di 100 episodi di carattere antisemita. "Combattiamo e combatteremo sempre affinché nessuno sul nostro territorio abbia paura", ha dichirato Macron. (Frp)