© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È una scelta “che non condivido ma che rispetto. Ho rispetto e stima per Letizia Moratti. Credo sia una scelta difficilmente comprensibile da parte di l’ha recentemente votata alle regionali, ma che rispetto”. Lo ha detto Maria Stella Gelmini, a margine della manifestazione di solidarietà a Israele in corso a Milano. (Rem)