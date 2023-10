Egitto-Italia: ambasciata al Cairo, consegnati file digitalizzazione Biblioteca Alessandrina (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Museo virtuale di Iovino é già stato esposto in Italia, Canada, Cairo, e nel mondo, raccogliendo grandissimo successo. Il prossimo gennaio il Museo virtuale approderà all'Università di Bologna dove - in occasione del Simposio internazionale sul patrimonio culturale - sarà presentata anche la digitalizzazione del patrimonio culturale dell'Emilia Romagna e sarà lanciato l'International Heritage Istitute, di cui lo stesso Iovino sarà direttore artistico. Giá in programma tappe del Museo virtuale in Libano, Marocco, Algeria, Tunisi e nei Balcani. (Com)