Istat: Pd, sul Sud dati preoccupanti

- "Dal rapporto Istat presentato oggi, 'I giovani del Mezzogiorno', emerge ancora una volta un quadro preoccupante relativo al presente e al futuro del Sud. Progressivo spopolamento, rarefazione della popolazione giovanile in età compresa tra i 18 e i 34 anni, rallentamento del tasso di occupazione a fronte di una crescita del tasso di scolarizzazione, sono ormai fatti che rischiano di compromettere definitivamente il destino di un pezzo del nostro Paese". Lo afferma il deputato e responsabile Sud e Coesione della segreteria nazionale del Partito democratico, Marco Sarracino, che aggiunge: "Colpisce l'enorme indifferenza del governo verso i territori e le comunità meridionali. E colpisce perché da ormai un anno siamo dinanzi a scelte politiche che stanno aggravando la situazione: dalla riduzione degli strumenti per combattere la povertà alla contrarietà al salario minimo, dai tagli alla sanità all'incertezza sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, dall'accorpamento scolastico fino all'assurda Autonomia differenziata. Noi riteniamo che il Sud e i suoi giovani, siano invece l'unica vera grande opportunità di rilancio per il Paese, ed è per questo che il Pd farà di tutto per cambiare radicalmente i numeri che oggi ci ha dato l'Istat". (Rin)