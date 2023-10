Madagascar: senatori di maggioranza votano destituzione del presidente del Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Madagascar i 15 senatori del gruppo parlamentare di maggioranza hanno votato all’unanimità in favore della destituzione del presidente del Senato, Hérimanana Razafimahefa, accusato di non essere sano di mente. In una sessione straordinaria definita “burrascosa” da “Rfi”, i senatori di “Isika miaraka amid’i Andry Rajoelina” (letteralmente “con Andry R.”, il presidente malgascio) hanno votato un testo nel quale accusano Razafimahefa di aver mentito con dichiarazioni “anormali” ed “incoerenti” su presunte minacce di morte ricevute, e di non essere per questo in grado di continuare ad esercitare le sue funzioni. Lo scorso 8 settembre, Razafimahefa ha rinunciato ad esercitare le sue funzioni di capo dello Stato ad interim, un incarico a lui attribuito dalla Costituzione in periodo elettorale, affermando in un’intervista a “France 24” di essere stato minacciato di morte in caso di mancata rinuncia all’incarico. Secondo i senatori firmatari della mozione, Razafimahefa o la sua famiglia non sarebbero mai stati minacciati. Dal canto suo, il presidente del Senato si dice pronto a dimostrare la sua buona salute mentale attraverso certificati medici, e intende rivolgersi all'Alta Corte Costituzionale - il più importante tribunale del Paese - per mettere in dubbio l'ammissibilità della mozione dei senatori.(Res)