Algeria: firmato accordo con Qatar e Germania per costruzione di ospedale ad Algeri

- Il direttore sanitario della provincia di Algeri, Lahlali Lahlali, il presidente della holding qatariota Estithmar, Mohamed Moatez El Khayat, e l’amministratore delegato del gruppo Elegancia Healthcare, Joseph Hazel, hanno firmato un accordo per avviare la costruzione di un ospedale da 300 posti letto nella capitale algerina. Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Aps”. Alla firma era presente anche il ministro della Salute algerino, Abdelhak Saihi, il quale ha annunciato che l’ospedale entrerà in funzione nel 2025. L'amministratore delegato di Estithmar, Mohamed Badret, ha spiegato che questo progetto è in linea con gli orientamenti dei leader algerini e qatarioti, in particolare del presidente Abdelmadjid Tebboune, e dell'emiro del Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani. Badret ha precisato che l'obiettivo di questo progetto è quello di rafforzare le relazioni tra Algeria e Qatar contribuendo allo sviluppo del settore sanitario in Algeria, in conformità con la strategia di espansione internazionale di Estithmar. L’ospedale comprenderà 30 unità di terapia intensiva, 15 sale operatorie, 40 ambulatori e fornirà formazione al personale medico. Inoltre, la struttura sarà dotata di tecnologie avanzate per la diagnosi e il trattamento di diverse patologie, tra cui malattie cardiache complesse, chirurgia epatica, neurochirurgia, deformità spinali, chirurgia oncologica e chemioterapia. (Ala)