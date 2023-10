Usa: nuove accuse per il senatore Bob Menendez, ha accettato tangenti dal governo egiziano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gran giurì federale ha emesso nuove accuse nei confronti del senatore democratico Bob Menendez, già incriminato per corruzione insieme alla moglie Nadine. Nei confronti del senatore del New Jersey, che si è già dimesso dall’incarico di presidente della commissione Esteri, sono stati avanzati nuovi capi di imputazione per avere accettato tangenti da parte di un governo straniero. In aggiunta, il gran giurì federale lo ha accusato di avere “agito come agente per conto di un Paese estero”. In base all’atto di incriminazione, Menendez avrebbe “fornito informazioni sensibili e agito a tutela degli interessi del governo egiziano”. Il senatore, insieme alla moglie, si è già dichiarato non colpevole delle accuse di corruzione il mese scorso. Sono accusati di avere accettato tangenti per centinaia di migliaia di dollari e regali di lusso, in cambio di favori politici a tutela degli interessi di tre imprenditori del New Jersey e del governo del Cairo. (Was)