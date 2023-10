Medio Oriente: Blinken a Tel Aviv, noi insieme ad Israele ora e per sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono al fianco di Israele, ora e per sempre. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante una conferenza stampa a Tel Aviv. “Durante i miei incontri con il presidente Herzog e il premier Netanyahu abbiamo discusso le necessità di Israele alla luce dell’attacco di Hamas, a cui stiamo facendo fronte anche in questo momento: siamo anche pronti a fornire ulteriore assistenza, in base all’evolversi della situazione”, ha detto. (Was)