Medio oriente: iniziato il presidio per Israele, possibile presenza Ministro Santanchè

- È iniziato il concentramento di persone in piazza Cairoli a Milano per la manifestazione di sostegno a Israele organizzata da Il Foglio. Tra le bandiere con la stella di David anche qualcuno che inneggia Am Israel chai “il popolo ebraico vive”. Al momento sono presenti Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino il parlamentare di Fratelli d’Italia, Stefano Maullu, il capogruppo comunale leghista Samuele Piscina, il consigliere comunale del Pd Daniele Nahum e l’ex parlamentare dem Emanuele Fiano, la senatrice di Azione Mariastella Gelmini. Potrebbe essere presente anche io ministro al turismo Daniela Santanchè. (Rem)