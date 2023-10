Piombino: Mimit, riunione oggi su prospettive sviluppo polo siderurgico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi a palazzo Piacentini, sede del ministero delle Imprese e del made in Italy, una riunione sulle prospettive di sviluppo del polo siderurgico di Piombino, quale seguito del colloquio intercorso nei giorni scorsi fra il ministro Adolfo Urso e Sajjan Jindal, presidente e amministratore delegato delle società del gruppo JSW. E' quanto si legge in una nota del dicastero delle Imprese e del made in Italy. Presenti all’incontro, oltre ai rappresentanti del Mimit e di Jsw, il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, Paolo Tedeschi, in rappresentanza del presidente di regione Toscana Eugenio Giani, il presidente dell’Autorità portuale di Piombino, Luciano Guerrieri, gli uffici competenti dell’Agenzia del demanio e i rappresentanti delle società siderurgiche Metinvest e Danieli. L’incontro ha consentito di esplorare diverse ipotesi di sviluppo ora al vaglio degli uffici tecnici: a valle di questi approfondimenti il tavolo verrà riconvocato. (Com)