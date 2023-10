Medio Oriente: Blinken conferma nuove tappe in Qatar, Arabia Saudita, Egitto ed Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, si recherà in visita anche in Arabia Saudita, Egitto ed Emirati Arabi Uniti, dopo la tappa in Qatar prevista per domani. Lo ha confermato il capo della diplomazia statunitense, durante una conferenza stampa a Tel Aviv. Le visite sono state organizzate per incontrare i leader dei Paesi arabi, alla luce dell’attacco sferrato sabato scorso contro Israele dal movimento palestinese islamista di Hamas. (Was)