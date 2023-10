Israele: leader opposizione Lapid non si unisce a governo d'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell’opposizione israeliana, Yair Lapid, non si unirà al governo d'emergenza formato per affrontare le attuali tensioni in Israele, scoppiate in seguito al brutale attacco a sorpresa lanciato dal movimento islamista palestinese Hamas lo scorso sabato 7 ottobre. Lo ha dichiarato Lapid oggi alla Knesset (parlamento israeliano). "Sono stato il primo a proporre un governo di emergenza e di unità, già sabato pomeriggio. Se pensassi che quello che si è costituito oggi è un vero governo di unità, sarei anche il primo a farne parte", ha affermato Lapid, aggiungendo: "Non ci uniremo perché si tratta di una struttura che non potrà funzionare. Non farà altro che aumentare il disordine. Non ho dubbi che le intenzioni di Benny Gantz (leader centrista) e Gadi Eisenkot (collega di partito di Gantz ed ex capo di Stato maggiore delle forze di difesa) siano buone, ma questo è un errore di discrezione". Il leader dell'opposizione ha proseguito: "(Il premier Benjamin) Netanyahu e (il ministro della Sicurezza nazionale) Ben Gvir non sono le persone che ripristineranno la fiducia infranta del popolo israeliano nel loro governo", sottolineando: "Lascio sul tavolo la mia proposta, richiesta, supplica: eliminiamo dal governo gli elementi estremisti (...) e uniamo le forze per un governo sano, ampio e forte". (Res)