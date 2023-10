Germania-Qatar: Scholz incontra emiro Al Thani, tra il sostegno a Israele e la necessità di rapporti con Doha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non deve essere stata una giornata facile quella odierna per il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, stretto tra le dimostrazioni di incrollabile sostegno della Germania a Israele attaccato dal movimento islamista palestinese Hamas e la necessità di mantenere rapporti cordiali con il Qatar, il cui emiro Tamim bin Hamad al Thani ha incontrato oggi a Berlino. Programmata da tempo, la visita di quello che l'emittente radiotelevisiva “Ard” descrive come un “ospite spinoso” è stata accompagnata da accese polemiche, tanto nella politica quanto sui mezzi informazione. Per esempio, il quotidiano “Bild” ha definito Al Thani “il principale sponsor del terrorismo” di Hamas, evidenziando come il Qatar verserebbe al gruppo che controlla la Striscia di Gaza 30 milioni di dollari al mese. Inoltre, nell'emirato vivono i capi di Hamas, Ismail Haniyeh e Khaled Meshaal. A Scholz è stato quindi chiesto di dimostrare fermezza nei colloqui con Al Thani. Tuttavia, il contenuto della conversazione non è noto, poiché l'incontro si è svolto a porte chiuse e senza una conferenza stampa. Secondo le anticipazioni, il cancelliere e l'emiro avrebbero discusso di energia e della crisi in Medio Oriente. Per la Germania, il Qatar svolge un ruolo centrale in entrambe le questioni. Da un lato, vi è l'accordo concluso dai due Paesi a Doha a marzo scorso, con cui l'emirato si è impegnato a fornire alla Repubblica federale tedesca fino a due milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto (Gnl) all’anno per 15 anni dal 2026. Dall'altro, vi è l'offerta di Al Thani di mediare tra Hamas e Israele per la cessazione delle ostilità e la liberazione degli ostaggi presi dal movimento palestinese durante l'attacco contro lo Stato ebraico, tra cui figurerebbero almeno cinque tedeschi. (segue) (Geb)