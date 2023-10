Germania-Qatar: Scholz incontra emiro Al Thani, tra il sostegno a Israele e la necessità di rapporti con Doha (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo intreccio, Scholz si è mosso unendo le dichiarazioni di fermo e sincero sostegno a Israele al riconoscimento del ruolo del Qatar in Medio Oriente. In questo modo, il capo del governo federale ha lasciato intendere che ha consapevolezza sia della vicinanza del Paese del Golfo Persico ad Hamas sia della necessità di mantenere rapporti positivi con l'Emirato, tanto per la regione quanto per la Germania. Durante l'informativa sul conflitto tra Israele e il movimento palestinese di Gaza che ha tenuto oggi al Bundestag, prima di ricevere Al Thani, il cancelliere ha affermato che è necessario evitare “un incendio in Medio Oriente” con ripercussioni “dall'Africa allo Yemen”. Per impedire tale conflagrazione, che potrebbe favorire lo Stato islamico, la Germania “d'accordo con Israele” è in contatto con Turchia, Egitto, Giordania e “anche con il Qatar”. Per Scholz, infatti, sarebbe “irresponsabile non utilizzare tutti i canali che possono aiutare in questa situazione”. Si tratta di un messaggio rivolto a quanti criticano i rapporti della Germania sia con il Qatar sia con Egitto e Turchia. In settori della politica e dell'opinione pubblica tedesca queste relazioni sono viste con scetticismo quando non con aperta opposizione, date le accuse di violazioni dei diritti umani e sostegno al terrorismo rivolte ai tre Paesi. A ogni modo, una posizione analoga a quella di Scholz sulla necessità del Qatar nell'attuale situazione in Medio Oriente è stata espressa dal ministero degli Esteri tedesco, la cui titolare Annalena Baerbock ha incontrato oggi Al Thani a Berlino. In un messaggio pubblicato su X in occasione del colloquio, il dicastero ha scritto che il Qatar è “un importante attore e mediatore” in Medio Oriente, dove “il terrore” scatenato da Hamas contro Israele “può destabilizzare l'intera regione”. Pertanto, “ora tutti i canali di comunicazione sono preziosi”. (segue) (Geb)