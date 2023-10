Germania-Qatar: Scholz incontra emiro Al Thani, tra il sostegno a Israele e la necessità di rapporti con Doha (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, Baerbock aveva mostrato toni più decisi, dichiarando che il governo tedesco non accetta “alcun sostegno al terrorismo”. L'esponente dei Verdi aveva, inoltre, evidenziato come il governo federale avesse comunicato “molto chiaramente al Qatar, tra gli altri, che ora hanno la responsabilità di opporsi in maniera inequivocabile al brutale terrore” di Hamas conto Israele. La questione sarebbe stata tra i temi al centro dei colloqui con Al Thani a Berlino. Allo stesso tempo, Baerbock aveva esortato il Qatar a esercitare la propria influenza su Hamas affinché il movimento palestinese ponesse fine alle ostilità contro Israele e liberasse gli ostaggi tedeschi. Intervistato da “Ard”, Scholz aveva inviato indirettamente un messaggio ad Al Thani prima di incontrarlo, sottolineando che “tutti” devono usare la propria influenza sul gruppo guidato da Haniyeh e Meshaal “affinché si fermi” nell'attacco contro lo Stato ebraico. (segue) (Geb)