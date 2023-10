Germania-Qatar: Scholz incontra emiro Al Thani, tra il sostegno a Israele e la necessità di rapporti con Doha (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le affermazioni di Scholz e Baerbock non sono state sufficienti a placare le polemiche per l'arrivo di Al Thani a Berlino. Per il segretario generale dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Carsten Linnemann, l'incontro tra il cancelliere e l'emiro è stato “un segnale completamente sbagliato”. Per l'esponente del principale partito di opposizione al Bundestag, infatti, “un ospite del genere di questi tempi è un’assurdità”. A sua volta, Juergen Hardt, deputato cristiano-democratico al parlamento federale, ha osservato: “Accogliere l'emiro del Qatar ha senso soltanto se il cancelliere coglie l'occasione per chiarirgli che ora deve voltare le spalle Hamas e al terrorismo, che deve volgersi verso l'Occidente libero e più civilizzato”. Le critiche alla visita di Al Thani a Berlino non sono mancate neanche nella maggioranza. Deputato del Partito liberaldemocratico (Fdp) al Bundestag, Frank Mueller-Rosentritt ha definito “una mostruosa farsa” l'accoglienza dell'emiro nella capitale della Germania, “a così breve distanza di tempo dal peggior massacro di ebrei dopo la Shoah”. Mueller-Rosentritt ha poi sottolineato come Hamas sia “controllato” dal Qatar, da cui riceve “finanziamenti per centinaia di milioni di dollari”. Secondo l'esponente della Fdp, “tutto ciò che suona come terrorismo islamico ha un legame” con l'emirato. Pertanto, Al Thani “deve immediatamente interrompere i pagamenti e porre fine al sostegno ad Hamas”. (segue) (Geb)