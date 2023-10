Germania-Qatar: Scholz incontra emiro Al Thani, tra il sostegno a Israele e la necessità di rapporti con Doha (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri due deputati liberaldemocratici hanno, infine, chiesto la sospensione dell'accordo sul Gnl tra Germania e Qatar. La portavoce per la politica energetica del gruppo della Fdp al Bundestag, Michael Kruse, ha dichiarato che l'intesa tra Berlino e Doha deve essere “immediatamente congelata” perché potrebbe dar luogo a finanziamenti indiretti destinati ad Hamas. Sulla questione è intervenuto il vicecapogruppo della Fdp al parlamento federale, Michael Link, affermando che “il Qatar lavora a stretto contatto con organizzazioni altamente pericolose”. In particolare, l'emirato è “sostenitore del gruppo islamista radicale Hamas” e ne ospita i capi, Haniyeh e Meshaal. Pertanto, secondo Link, “sarebbe opportuno sfruttare maggiormente le riserve di gas della Germania invece di stipulare contratti di fornitura” di Gnl con “partner inaffidabili come il Qatar”. (Geb)