Salario minimo: Rizzetto (Fd'I), da Cnel spunti molto utili

- "Non esistono risposte semplici a domande molto complicate. Il tema dei salari lo affronteremo nelle sedi parlamentari, le più adatte per trattare seriamente il tema con riflessioni e proposte della maggioranza sulla base dei rilievi del Cnel, che ringraziamo al pari del presidente Brunetta il quale ha rispettato le tempistiche in modo egregio e ci ha offerto molti spunti. Alle sterili polemiche su questo passaggio rispondo che il Cnel è una importante infrastruttura consultiva che se interpellata nel modo giusto offre alla Politica spunti, proposte e riflessioni. Al posto delle 'estati militanti' che non pare abbiano riscosso molto successo le nostre saranno proposte serie e strutturali per cercare di migliorare le condizioni dei lavoratori, esattamente come abbiamo fatto, grazie al Governo Meloni, con il taglio del cuneo fiscale, misura che riproporremo contro le voci di molti detrattori che urlavano solo 'è una misura temporanea' certificando una frustrazione tipica da volpe ed uva". Lo ha detto Walter Rizzetto, di Fratelli d'Italia, presidente della commissione Lavoro alla Camera. (Rin)