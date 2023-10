Campania: Nappi (Lega), indegno ciò che accade con Eav, De Luca dica da che parte sta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per dare spazio alle nomine di garanti e difensore civico, in Consiglio regionale è saltata anche la mozione, presentata dal capogruppo della Lega Severino Nappi, sulle problematiche dell’Eav. “Come al solito De Luca e i suoi alla discussione dei problemi hanno preferito nomine e poltrone. Inversione dell’ordine del giorno, ore a discutere chi prende incarichi spesso peraltro impossibilitati nel loro reale funzionamento come già abbiamo denunciato per carenza di fondi. Pensate che il garante per gli animali non ha un euro per fare la sua attività e non ha neanche gli uffici. Quindi una semplice indicazione che risponde a logiche di spartenze”, ha incalzato Nappi. “Invece questioni più importanti come la discussione sul disastro delle ferrovie e dei trasporti in Campania per la terza volta non viene affrontato in Consiglio regionale - ha accusato Nappi -. E’ indegno quello che accade in questa regione. Siamo in una condizione in cui finanche le battute, il cabaret e tutto a quello cui assistiamo è inaccettabile per rispetto dei campani”. (segue) (Ren)