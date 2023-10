Campania: Nappi (Lega), indegno ciò che accade con Eav, De Luca dica da che parte sta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nappi ha ricordato che “le ferrovie della regione Campania sono le peggiori di Italia per il quarto anno consecutivo”. Tuttavia, secondo Nappi, anziché intervenire sul “disastro”, “c’è uno sperpero di denaro pubblico costante”. “Immaginate che Eav sta spendendo cento milioni di euro per un tunnel che collega Castellammare con Castellammare in una situazione in cui c’è rischio alla incolumità, danno ambientale e danno al patrimonio archeologico”. Quindi la richiesta di Nappi al presidente della Regione Campania: “In queste condizioni noi chiediamo a De Luca di farci capire se è complice di questa realtà, e quindi continua a mantenere al suo posto questo management oppure finalmente vuole prendere atto di quello che è sotto gli occhi di tutti. E poi vogliamo chiedere a de Luca se è davvero il caso che in una regione così disastrata non ci sia un assessore ai Trasporti. Francamente non mi pare che abbia il fisico di Superman, De Luca”. (Ren)