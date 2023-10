Difesa: Gasparri (FI), bene governo per grande attenzione a comparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Sono molto contento che il governo abbia condiviso la sollecitazione, venuta da più parti, ed anche con determinazione da Forza Italia, di dedicare grande attenzione al comparto sicurezza-difesa, visto il sacrificio che il popolo in divisa fa al servizio dei cittadini italiani. Dalle missioni militari all'estero al contrasto all'immigrazione clandestina in Italia, alla bonifica di zone a rischio come Caivano e tante altre periferie, all'azione quotidiana contro la criminalità comune e organizzata. Bisogna rispettare il principio della specificità che fu introdotto con una mia intensa battaglia dal governo di centrodestra nel 2009. Bisogna rinnovare i contratti per le Forze dell'ordine e le Forze armate. Bisogna realizzare quella previdenza complementare indispensabile per chi soprattutto comincia in questi anni il suo impegno nel comparto sicurezza e difesa. La decisione del governo di dedicare di nuovo il 10 novembre una riunione monotematica del Consiglio dei ministri a queste tematiche non ha precedenti ed è esemplare". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che aggiunge: "Ringrazio i ministri Crosetto, Piantedosi, Giorgetti e Musumeci che con il loro comunicato sottolineano la rilevanza di questo impegno. Forza Italia ha fatto di questo tema una priorità assoluta. E personalmente rivendico un impegno antico e ininterrotto. Bisogna guardare a tante categorie, bisogna guardare a tante emergenze sociali. Ma l'attenzione al popolo in divisa è assolutamente prioritaria. Bisogna varare norme ordinamentali che tutelino maggiormente l'impiego e l'attività di questo personale e bisogna anche trovare spazi economici per una maggiore tutela di chi rischia per tutti noi. Considero questa iniziativa del governo un successo di Forza Italia che ha fortemente chiesto risposte di questo genere. E ringrazio personalmente e in particolare i ministri Piantedosi e Crosetto per l'ascolto costante delle istanze che ovviamente condividono e delle quali insieme, al presidente del consiglio Meloni e ai vicepresidenti del consiglio Tajani e Salvini si renderanno interpreti. Noi in Parlamento saremo custodi e garanti di questa linea. E io - conclude Gasparri - sarò come sempre quotidianamente impegnato nell'interlocuzione con le rappresentanze di ogni genere, tipo ed orientamento delle Forze armate e delle Forze di Polizia". (Rin)