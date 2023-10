Quirinale: Mattarella inaugura cantiere palazzo S. Felice, prosegue percorso innovazione palazzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quanto avviene oggi si inquadra in un percorso iniziato nel 2017 per realizzare questo ampio intervento di rigenerazione urbana, per dotare Roma di un nuovo polo culturale. In questi sei anni si è sviluppata, malgrado l'ostacolo della pandemia, l’idea dell’architetto Botta e la sua trasformazione in progetto”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’inaugurazione del cantiere della nuova sede della Biblioteca nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte di Roma, a palazzo San Felice. Con l'apertura del cantiere “inizia la fase operativa” che rientra nel “percorso di innovazione del Quirinale”, ha aggiunto il Presidente ricordando che “il palazzo è stabilmente aperto alle visite” e che “molte sale sono state restaurate e aperte al pubblico”. Anche per questo, oggi, “è un momento importante per la vita del Quirinale e anche per la città di Roma”. (Rin)