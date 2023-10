Medio Oriente: Blinken, situazione umanitaria a Gaza è complessa, civili vanno protetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione umanitaria nella striscia di Gaza è “molto complicata: Hamas utilizza i civili come scudi umani”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante una conferenza stampa a Tel Aviv. “Durante i miei incontri qui in Israele abbiamo discusso la necessità di gestire questa situazione, e proteggere i civili durante le operazioni che le Forze armate israeliane stanno portando avanti per difendersi dall’attacco di Hamas”, ha detto, aggiungendo di aver discusso con le autorità israeliane anche la possibilità di garantire un passaggio sicuro ai civili che vogliono fuggire da Gaza. (Was)