- India: al via operazione di rimpatrio dei connazionali in Israele - Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, ha presieduto oggi una riunione per esaminare i preparativi dell’Operazione Ajay (Invincibile), volta a rimpatriare i connazionali che si trovano in Israele. L’operazione è stata annunciata ieri e prevede l’organizzazione di voli speciali charter. Il primo aereo dovrebbe decollare da Tel Aviv stanotte con a bordo circa 200 indiani. I cittadini interessati al rimpatrio hanno già iniziato a registrarsi. In Israele vivono circa 18 mila indiani, di cui un migliaio di studenti. Il ministero degli Esteri ha reso noto di aver allestito una sala di controllo operativa 24 ore su 24 in seguito “agli sviluppi in corso in Israele e Palestina”. Inoltre, l’ambasciata indiana a Tel Aviv e l’ufficio di rappresentanza a Ramallah hanno attivato linee di emergenza, in funzione anch’esse 24 ore su 24. (segue) (Res)