© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- G20: in corso a Nuova Delhi forum parlamentare dedicato all’ambiente - Nuova Delhi ospita oggi un forum parlamentare sulla campagna Life - Lifestyle for Environment, lanciata dal governo indiano per promuovere la tutela dell’ambiente attraverso stili di vita e abitudini quotidiane sostenibili. L’evento è organizzato nell’ambito del nono vertice dei presidenti dei parlamenti del G20 (P20), che si terrà domani e dopodomani, 13 e 14 ottobre, sotto la presidenza indiana del Gruppo. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Affari parlamentari dell’India. Il lancio della campagna Life da parte del primo ministro Narendra Modi risale a un anno fa, il 20 ottobre 2022 a Kevadia, nello Stato del Gujarat, alla presenza del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Life mira a cambiare l’approccio collettivo alla sostenibilità attraverso una strategia a tre livelli: spingere gli individui a praticare azioni rispettose dell’ambiente semplici ma efficaci nella loro vita quotidiana (domanda); far sì che le industrie e i mercati rispondano rapidamente al cambiamento della domanda (offerta); incoraggiare i governi a elaborare politiche industriali che sostengano il consumo e la produzione sostenibili (politica). Ridurre, riusare e riciclare sono le parole d’ordine. (segue) (Res)