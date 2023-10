© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Laos-Giappone: ministri Esteri esaminano stato e prospettive cooperazione - La ministra degli Esteri del Giappone, Yoko Kamikawa, in visita a Vientiane (11 e 12 ottobre), ha incontrato l’omologo del Laos, Saleumxay Kommasith, con cui ha esaminato lo stato della cooperazione bilaterale e discusso delle sue prospettive. Lo riferisce il ministero degli Esteri laotiano. I due ministri si sono soffermati, in particolare, sul commercio e gli investimenti, sullo sviluppo, sugli affari sociali e culturali, sull’istruzione, lo sport, il turismo, il lavoro e gli affari esteri. Entrambe le parti hanno osservato che le relazioni si sono rafforzate costantemente negli ultimi 69 anni e hanno convenuto di organizzare celebrazioni per il 70mo anniversario, nel 2024, e per il decimo della partnership strategica, nel 2025. Infine, sono state scambiate opinioni su questioni regionali e internazionali di comune interesse. Kamikawa è stata ricevuta anche dal primo ministro, Sonexay Siphandone, e dal presidente dell’Assemblea nazionale, il parlamento unicamerale, Xaysomphone Phomvihane. (Res)