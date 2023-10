I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guatemala: Corte costituzionale ordina di rimuovere blocchi stradali anche con l'uso della forza - La Corte costituzionale del Guatemala ha ordinato alle autorità competenti di liberare le strade del Paese dai blocchi eretti dai manifestanti scesi in piazza da oltre una settimana in sostegno al presidente eletto Bernardo Arevalo, che denuncia un tentativo di golpe nei suoi confronti da parte delle autorità giudiziarie. La Corte avalla anche l'uso della forza pubblica e l’impiego dell’Esercito, se necessario. Gruppi di manifestanti bloccano da giorni diverse strade nel Paese per chiedere le dimissioni della procuratrice generale Consuelo Porras e altri funzionari. “I diritti alla vita, alla salute, alle cure mediche, alla sicurezza, alla pace, alla libertà di movimento delle persone e dei veicoli, dell’industria, del commercio, del lavoro e della proprietà sono stati violati, così come sono state limitate garanzie di servizi essenziali quali trasporti, acqua, acqua potabile, elettricità, funzionamento di porti, aeroporti, dogane, terminali di carico e scarico merci”, recita la sentenza. Il tribunale ordina quindi alle autorità di adottare immediatamente e tempestivamente “le azioni e le misure pertinenti per restituire ai guatemaltechi il godimento della libera circolazione, l'accesso alla salute e alla vita, la sicurezza, l'esercizio del lavoro, del commercio e dell'industria”. (segue) (Res)