© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile-Emirati Arabi: governi discutono investimenti e cooperazione in settori strategici - I governi di Brasile ed Emirati Arabi Uniti puntano a incrementare le relazioni bilaterali creando le condizioni per aumentare la cooperazione e gli investimenti in settori strategici come l'ambiente, le infrastrutture e l'energia. E' quanto emerge da un incontro tra il ministro brasiliano delle Citta, Jader Filho, e l'ambasciatore emiratino in Brasile, Saleh Alsuwaidi. L'obiettivo del Paese del Golfo – riferisce una nota del governo brasiliano - è raddoppiare gli investimenti nel gigante sudamericano. "Abbiamo più di 25 fondi sovrani specializzati in diverse aree" che possono sostenere le iniziative, ha affermato l'ambasciatore Alsuwaidi. "Con aree di interesse in diversi settori economici, come autostrade, logistica, porti, hotel e molti altri". (segue) (Res)