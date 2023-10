I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù-Germania: Boluarte incontra sindaco di Stoccarda, Nopper - La presidente del Perù, Dina Boluarte, da ieri in Germania, ha incontrato oggi il sindaco di Stoccarda, Frank Nopper. Nel corso dell'incontro "sono stati trattati temi relativi all'innovazione tecnologica, lo sviluppo della piccola e media impresa, il traporto e l'ambiente", scrive la presidenza peruviana in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. Boluarte ha ringraziato il primo cittadino per l'ospitalità concessa giorno dell'America Latina, durante il quale il Perù è stato ospite d'onore imprenditoriale della Germania. La presidente sosterrà incontri con imprenditori e dirigenti dell'istituto Lateinamerika Verein. (segue) (Res)